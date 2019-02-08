Порошенко подписал указ об определении границ территории Донбасса, неподконтрольных Киеву

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-08T11:25:59+03:00

В число городов, признанных "временно оккупированными", вошли Донецк, Луганск, а также ряд крупных городов, расположенных в Донецкой и Луганской областях

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, утверждающий границы "временно оккупированных территорий", расположенных в Донецкой и Луганской областях. В документе также содержится перечень населенных пунктов Донбасса, неподконтрольных Киеву.

"Утвердить границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента. Указ вступит в силу со дня его опубликования.

В тексте документа содержатся координаты границ территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву, а также список "временно оккупированных" городов Донецкой и Луганской областей. Помимо Донецка и Луганска, в этот список вошли такие города, как Горловка, Дебальцево, Енакиево, Шахтерск, Ясиноватое, Антрацит, Первомайск, Снежное, Харцызск и Макеевка.

ИСТОЧНИК KP.RU