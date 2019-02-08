Порошенко подписал указ об определении границ территории Донбасса, неподконтрольных Киеву
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, утверждающий границы "временно оккупированных территорий", расположенных в Донецкой и Луганской областях. В документе также содержится перечень населенных пунктов Донбасса, неподконтрольных Киеву.
"Утвердить границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента. Указ вступит в силу со дня его опубликования.
В тексте документа содержатся координаты границ территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву, а также список "временно оккупированных" городов Донецкой и Луганской областей. Помимо Донецка и Луганска, в этот список вошли такие города, как Горловка, Дебальцево, Енакиево, Шахтерск, Ясиноватое, Антрацит, Первомайск, Снежное, Харцызск и Макеевка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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