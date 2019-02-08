Паралимпийцы России смогут вновь выступать под своим флагом

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-08T11:48:34+03:00

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В пятницу, 8 февраля, было официально объявлено о том, что Паралимпийский комитет России условно восстановлен в своих правах. Это означает, что теперь спортсмены смогут вновь принимать участие в соревнованиях под флагом своей страны. Специальное заявление было сделано Международным Паралимпийским комитетом.

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс сообщил об этом на пресс-конференции в немецком Бонне.

- Как говорится, лучше поздно, чем никогда. "Послевосстановительные" критерии, содержащиеся в заявлении МПК, представляются нам в целом приемлемыми, - говорится в заявлении Паралимпийского комитета России.

Паралимпийский комитет России был лишен в своих правах в 2016 году. Это произошло на фоне допинговых скандалов после выхода доклада Ричарда Макларена. Но постепенно отношения России с ВАДА стали теплеть и Международный Паралимпийский комитет решил пойти навстречу нашим.

А теперь же новая глава в отношениях с Международным паралимпийским комитетом будет открыта с 15 марта. Наши по итогам исполкома МПК будут восстановлены с пометкой "условно".

ИСТОЧНИК KP.RU