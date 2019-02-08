2019-02-08T11:48:34+03:00
Спорт

Паралимпийцы России смогут вновь выступать под своим флагом

Паралимпийский комитет России восстановлен условно в своих правах
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments5
Паралимпийский комитет России восстановлен условно в своих правах.Паралимпийский комитет России восстановлен условно в своих правах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 8 февраля, было официально объявлено о том, что Паралимпийский комитет России условно восстановлен в своих правах. Это означает, что теперь спортсмены смогут вновь принимать участие в соревнованиях под флагом своей страны. Специальное заявление было сделано Международным Паралимпийским комитетом.

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс сообщил об этом на пресс-конференции в немецком Бонне.

- Как говорится, лучше поздно, чем никогда. "Послевосстановительные" критерии, содержащиеся в заявлении МПК, представляются нам в целом приемлемыми, - говорится в заявлении Паралимпийского комитета России.

Паралимпийский комитет России был лишен в своих правах в 2016 году. Это произошло на фоне допинговых скандалов после выхода доклада Ричарда Макларена. Но постепенно отношения России с ВАДА стали теплеть и Международный Паралимпийский комитет решил пойти навстречу нашим.

А теперь же новая глава в отношениях с Международным паралимпийским комитетом будет открыта с 15 марта. Наши по итогам исполкома МПК будут восстановлены с пометкой "условно".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия рассчитывает на выполнение Турцией обязательств по Идлибу
Самая старая птица в мире обзавелась 37-м птенцом
Вуди Аллен подал иск на $68 млн против Amazon
Путин поздравил Ирину Муравьеву с юбилеем
Авиарейсы из Москвы на Байконур с апреля готовы возобновить
В Госдепе заявили, что США не собираются размещать крылатые ракеты в Европе
Защита Кокорина подаст жалобу в ЕСПЧ по факту продления ареста футболиста
Людмила Дребнева о смерти Сергея Юрского: Образовалась брешь, я не знаю, кто может занять это место
В РОИИП подтвердили отправку российских наблюдателей на выборы в Украину
В подмосковном роддоме взорвался гимнастический мяч для беременных
Байконур остался без регулярного авиасообщения с Москвой
Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в феврале
Порошенко подписал указ об определении границ территории Донбасса, неподконтрольных Киеву
Олег Басилашвили назвал смерть Сергея Юрского невосполнимой потерей
Похороны Сергея Юрского пройдут на Троекуровском кладбище
Эксперты назвали страны, которые опасны для российских туристов
В День всех влюбленных Останкинская башня окрасится в розовый и красный свет
Прощание с Сергеем Юрским состоится в Театре Моссовета
В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб