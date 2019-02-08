2019-02-08T11:45:17+03:00
Общество

Байконур остался без регулярного авиасообщения с Москвой

По некоторым данным, самолеты авиакомпания «Алроса» больше не летают в аэропорт Крайний
Дарья ИВАШКИНА
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Байконур остался без регулярного авиасообщения с МосквойБайконур остался без регулярного авиасообщения с МосквойФото: REUTERS
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В пятницу, 8 февраля, появилась информация о том, что космодром Байконур остался без регулярного авиасообщения с Москвой.

Как отметил источник на космодроме, ранее аэропорт Крайний, расположенный в шести километрах от Байконура, два раза в неделю принимал самолеты из российской столицы. Теперь же ближайшая воздушная гавань с регулярным сообщением с Москвой находится в городе Кызылорда.

«Авиакомпания "Алроса" прекратила полеты на Байконур. В течение последних лет по маршруту "Байконур-Москва" два раза в неделю летали самолеты», - сказал собеседник РИА Новости.

Таким образом, аэропорт Байконура с начала 2019 года принимает только грузовые лайнеры со спутниками и чартерные рейсы, на которых летают космонавты и работники космической отрасли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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