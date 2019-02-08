Байконур остался без регулярного авиасообщения с Москвой
В пятницу, 8 февраля, появилась информация о том, что космодром Байконур остался без регулярного авиасообщения с Москвой.
Как отметил источник на космодроме, ранее аэропорт Крайний, расположенный в шести километрах от Байконура, два раза в неделю принимал самолеты из российской столицы. Теперь же ближайшая воздушная гавань с регулярным сообщением с Москвой находится в городе Кызылорда.
«Авиакомпания "Алроса" прекратила полеты на Байконур. В течение последних лет по маршруту "Байконур-Москва" два раза в неделю летали самолеты», - сказал собеседник РИА Новости.
Таким образом, аэропорт Байконура с начала 2019 года принимает только грузовые лайнеры со спутниками и чартерные рейсы, на которых летают космонавты и работники космической отрасли.
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ИСТОЧНИК KP.RU