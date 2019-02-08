В РОИИП подтвердили отправку российских наблюдателей на выборы в Украину

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-08T12:09:13+03:00

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Выборы президента на Украине пройдут в конце марта, то есть совсем скоро страну ждут перемены. Бороться за главное кресло страны будут юморист Владимир Зеленский, политик Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.

7 февраля официальный Киев заявил, что не пустит российских наблюдателей на выборы. Это, по мнению экспертов из Совета Российского общественного института избирательного права - нарушение международных норм.

Несмотря на запреты Россия планирует направить своих представителей следить за выборами в соседней стране. Называются даже кандидатуры: в Киев могут Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права.

- Мы оформляли все документы и подавали заявки на участие в миссии. Есть подтверждение от ОБСЕ, что кандидатов готовы взять в рамках работы краткосрочных наблюдателей. Сейчас демарш Киева попытаться провести свои выборы латентно, в каком-то междусобойчике, не допустив открытости и гласности, – явное нарушение всех международных принципов и стандартов организации выборов, - прокомментировал ИА «НСН» председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при президенте РФ по права человека Игорь Борисов.

Представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что запрет наблюдателям от России принимать участие в наблюдении за выборами - это очередной шаг на пути к "истинной демократии" на Украине.

Россия будет настаивать на том, чтобы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сохраняло принципиальную позицию в связи с заявлениями Украины об участии в выборах российских наблюдателей. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

ИСТОЧНИК KP.RU