Защита Кокорина подаст жалобу в ЕСПЧ по факту продления ареста футболиста

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-08T12:22:52+03:00

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Защита футболиста "Зенита" Александра Кокорина подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с арестом спортсмена. По словам адвокатов Кокорина, отсутствие в СИЗО курса реабилитации привело к угрозе здоровью футболиста из-за обострения травмы колена.

"Мы подадим жалобу в ЕСПЧ в приоритетном порядке, который предусматривает наличие обстоятельства, способствующих ее быстрому рассмотрению, в том числе, когда есть угроза жизни", - приводит "Интерфакс" слова адвоката Кокорина Татьяны Стукаловой. По ее словам, поданная жалоба будет рассмотрена ЕСПЧ в течение года в связи с ее приоритетным характером.

По словам адвоката, обострение травмы колена в условиях отсутствия курса реабилитации после операции "может иметь для здоровья Александра необратимые последствия". Стукалова также отметила, что представители Кокорина знают о том, что ЕСПЧ "признает арест и нахождение Кокорина под стражей незаконным"..

В заключение представитель Кокорина уточнила, что к настоящему времени защита Кокорина изучила 5 из 16 томов материалов дела.

Уголовное дело против Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла, футболиста "Краснодара" Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, было возбуждено по факту участия молодых людей в двух потасовках в центре Москвы в начале октября 2018 года. Сначала подозреваемые избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, после чего напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина в кафе "Кофемания" в центре Москвы.

Следствие МВД обвиняет спортсменов в хулиганстве и нанесении побоев. Сами Кокорин и Мамаев частично признают свою вину; их защита категорически отрицает обвинения в хулиганстве. Футболисты ранее принесли извинения пострадавшим в драке, а также заявили о готовности возместить причиненный им ущерб.

Ранее сайт kp.ru сообщал о решении суда о продлении Кокорину и Мамаеву ареста до 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU