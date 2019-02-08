В Госдепе заявили, что США не собираются размещать крылатые ракеты в Европе

СЕГОДНЯ 12:34 2019-02-08T12:34:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, комментируя выход своей страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила, что Вашингтон пока не планирует размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе. Между тем дипломат заметила, что дальнейшие шаги Соединенных Штатов будут зависеть от переговоров и консультаций с европейскими партнерами.

«Таких планов нет. Но я могу сказать, что следующие шаги (после выхода США из ДРМСД) будут прорабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзниками», - сказала Томпсон в интервью телеканалу PBS.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля президент США Дональд Трамп официально заявил о выходе своей страны из ДРСМД. Поводом для такого решения стали якобы нарушения соглашения со стороны России. В частности, претензии Вашингтона вызвала крылатая ракета 9М729. Москва же все обвинения категорически отрицает. А накануне Минобороны РФ рассказало, как можно вернуться к выполнению ДРСМД. В частности, в ведомстве предложили США уничтожить установки под «Томагавки», а также ликвидировать свои беспилотники и ракеты-мишени.

ИСТОЧНИК KP.RU