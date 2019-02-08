Вуди Аллен подал иск на $68 млн против Amazon

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-08T12:50:16+03:00

Предполагаемое преступление расследовалось в 1993 году, но обвинений против кинематографиста выдвинуто не было. Фото: EAST NEWS

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Известный режиссер подал иск против Amazon Studios, требуя выплаты 68 миллионов долларов за отказ от проката его фильма, права на которые студия приобрела в прошлом году. Дочерняя Amazon компания объясняет расторжения договоренностей новой волной обвинений режисера в сексуальных домогательствах по отношению к дочери. Последняя доследственная проверка по предполагаемому преступлению Аллена проводилась в 1993 году.

До покупки прав на последнюю ленту "Дождливый день в Нью-Йорке" американского кинодеятеля Amazon Studios заключила контракт на съемку еще трех картин, но в итоге расторгла и этот договор.

"Amazon пыталась оправдать свои действия, ссылаясь на необоснованное обвинение 25-летней давности против господина Аллена, но оно уже было хорошо известно компании" - утверждается в иске, текст которого приводит The Wall Street Journal.

Представитель Amazon утверждал лишь о невыгодности сделки, всвязи с "новыми обвинениями в сторону господина Аллена". Однако, по итогу проверки 1993 года в отношении режиссера уголовного дела возбуждено не было.

Вуди Аллен - один из самых влиятельных голливудских режиссеров, обладатель четырех оскаров и множества других наград. Наиболее его известные работы, картины "Энни Холл", "Светская жизнь", "Полночь в Париже".

ИСТОЧНИК KP.RU