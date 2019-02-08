Путин поздравил Ирину Муравьеву с юбилеем

СЕГОДНЯ 12:49 2019-02-08T12:49:38+03:00

В пятницу актрисе театра и кино исполняется 70 лет

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Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ирину Муравьеву с юбилеем: в пятницу, 8 феврале, актрисе театра и кино исполняется 70 лет. При этом глава нашего государства пожелал имениннице здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Также российский лидер отметил талант, искренность и обаяние Муравьевой. «Ваш щедрый талант, удивительная искренность и обаяние снискали Вам высочайшее профессиональное признание и непреходящую зрительскую любовь», - говорится в поздравительной телеграмме президента, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, Путин назвал театральные работы актрисы глубокими и многогранными, а ее роли в кино - яркими, запоминающимися и поистине знаковыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU