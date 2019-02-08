Самая старая птица в мире обзавелась 37-м птенцом

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-08T12:57:01+03:00

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Темноспинные альбатросы предпочитают гнездиться на Гавайях. Именно здесь в 1956 году американский биолог Чендлер Роббинс впервые встретил и окольцевал 6-летнюю самку. Она получила имя Уиздом. С тех пор прошло много лет, а птица до сих пор не только жива, но и приносит потомство.

Уиздом считается самой старой птицей в мире. Ей 68 лет и в феврале она стала мамой. Альбатрос высидела свое 37-е потомство. Птенец чувствует себя отлично, отмечают специалисты.

Яйцо Уиздом принесла еще в декабре 2018 года. ФОТО:USFWS

Самка отложила яйцо еще в декабре. В столь почтенном возрасте это происходит редко и стало настоящим удивлением, сообщила Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS).

Возможно, дело в том, что у Уиздом сейчас состоит в отношениях с молодым самцом. Акеакамаи, конечно, не совсем юнец, но по сравнению с партнершей имеет скромный возраст. Первое потомство пары появилось на свет в 2006 году, сообщает телеканал «360».

Самая старая птица в мире высидела 37 птенца

ИСТОЧНИК KP.RU