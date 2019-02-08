2019-02-08T13:06:04+03:00
Политика

Россия рассчитывает на выполнение Турцией обязательств по Идлибу

Посол РФ в Сирии сообщил, что в зоне деэскалации сложилась тяжелая ситуация, из которой сложно выйти без усилий со стороны Анкары [видео]
Елена Гильманова
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Россия рассчитывает на выполнение Турцией обязательств по ИдлибуРоссия рассчитывает на выполнение Турцией обязательств по ИдлибуФото: REUTERS
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Москва надеется, что турецкая сторона полностью выполнит взятые на себя обязательства по зоне деэскалации конфликта в сирийском Идлибе, включая создание демилитаризованной зоны. Соответствующие заявление сделал посол России в Сирии Александр Ефимов.

«Надеемся, что турецкая сторона сможет выполнить взятые на себя по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года обязательства, и нам удастся сообща добиться реализации договоренности о создании в Идлибе демилитаризованной зоны», - заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Посол подчеркнул, что в данном контексте особую важность имеет саммит стран-гарантов «астанинского процесса», который пройдет в Сочи.

«Важное значение в контексте наших усилий по деэскалации ситуации в Идлибе будет иметь саммит "Астанинской тройки", проведение которого намечено на середину февраля в Сочи», - сказал он

Ефимов подчеркнул, что «обстановка в Идлибе стремительно деградирует». Причиной тому является террористическая группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, которая фактически вытеснила все отряды умеренной оппозиции из зоны деэскалации. По его словам, каждый день фиксируются случаи нарушения перемирия, в результате чего гибнут мирные жители.

Днем ранее, 7 февраля, представитель МИД Мария Захарова подчеркнула особо сложную обстановку в регионе. Она также отметила необходимость полного выполнения Анкарой взятые на себя обязательства, чтобы переломить ситуацию в идлибской зоне деэскалации,

17 сентября прошлого года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону. Однако Анкара попросила отложить начало совместного патрулирования в Идлибе в связи с временной неспособностью гарантировать условия безопасности со своей стороны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

ВКС России нанесли 10 ударов по объектам боевиков в сирийском Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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