В правительстве Японии воздержались от ответа на вопрос о принадлежности Курил
Правительство Японии не будет отвечать на вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В соответствующем документе, утвержденном кабмином Японии, говорится, что данное решение было принято, чтобы не навредить переговорам о заключении мирного договора с Россией.
Как сообщает телеканал NHK, документ был составлен в ответ на запрос независимого депутата верхней палаты парламента Японии Хироюки Кониси, который ранее поинтересовался отношением кабмина к обозначению южных Курил в качестве "исконных территорий". Согласно японским законам, в ответ на подобные запросы парламент страны обязан давать писменные разъяснения.
"Правительство намерено воздерживаться от ответа на вопрос, являются ли четыре северных острова [так в Японии именуют южную часть Курильских островов - прим. ред] исконными территориями Японии, поскольку есть опасность, что это создаст препятствия для проведения переговоров с Россией", - говорится в документе. В письменном ответе кабмина говорится, что речь идет о "последовательной позиции правительства".
Переговоры о заключении мирного договора между РФ и Японией ведутся с осени прошлого года. Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который сообщил о готовности Токио продолжать переговоры с Россией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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