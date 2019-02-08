2019-02-08T13:51:43+03:00
Спорт

У матери Криштиану Роналду обнаружен рак

Долореш Авейру призналась в проблемах со здоровьем накануне дня рождения своего сына
Дарья КРЫЛОВА
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Сама Долореш относится к своему диагнозу оптимистичноСама Долореш относится к своему диагнозу оптимистично
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В 2007 году Долореш Авейру уже ставили неутешительный диагноз: рак молочной железы. Тогда опухоль была удалена из правой груди, и Долореш прошла курс успешной химиотерапии.

Сейчас же злокачественная опухоль возникла слева, и, по информации Mirror, Долореш перенесла операцию еще до поездки на день рождения сына.

«Мне сделали операцию на другой груди в Мадриде, я прошла лучевую терапию, и теперь борюсь за свою жизнь», — сказала она в эфире одного из португальских телеканалов накауне дня рождения сына.

Она так же призналась, что никто из семьи пока не в курсе повторной операции и нового курса химиотерапии. Сама Долореш относится к своему диагнозу оптимистично: справилась один раз, справится и второй, мужества ей не занимать.

Семья всегда рядом и готова поддержать всеми возможными способами. Пока не уточняется, каких масштабов проблемы со здоровьем у матери Роналду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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