В Кремле прокомментировали недопуск российских наблюдателей на украинские выборы

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-08T13:40:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кремле прокомментировали намерение украинских властей не допускать российских наблюдателей на президентские выборы, которые должны пройти в незалежной 31 марта текущего года.

Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва считает недопустимым введение каких-либо ограничений на работу наблюдателей. При этом представитель Кремля подчеркнул, что подобные шаги Киева понижают уровень легитимности голосования.

«Очевидно в данном случае для всего мирового сообщества, что дискриминационные меры в отношении наблюдателей одной из стран или группы стран приводят к понижению уровня легитимности», - цитирует Пескова ТАСС.

Между тем пресс-секретарь отметил, что если представителей РФ все же не пустят на территорию незалежной, то это не будет означать непризнание Москвой результатов выборов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 7 февраля, Украина заявила, что не пустит российских наблюдателей на свои президентские выборы. Однако, несмотря на запреты, РФ планирует направить своих представителей следить за голосованием в соседней стране.

ИСТОЧНИК KP.RU