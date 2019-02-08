В Кремле прокомментировали недопуск российских наблюдателей на украинские выборы
В Кремле прокомментировали намерение украинских властей не допускать российских наблюдателей на президентские выборы, которые должны пройти в незалежной 31 марта текущего года.
Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва считает недопустимым введение каких-либо ограничений на работу наблюдателей. При этом представитель Кремля подчеркнул, что подобные шаги Киева понижают уровень легитимности голосования.
«Очевидно в данном случае для всего мирового сообщества, что дискриминационные меры в отношении наблюдателей одной из стран или группы стран приводят к понижению уровня легитимности», - цитирует Пескова ТАСС.
Между тем пресс-секретарь отметил, что если представителей РФ все же не пустят на территорию незалежной, то это не будет означать непризнание Москвой результатов выборов.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 7 февраля, Украина заявила, что не пустит российских наблюдателей на свои президентские выборы. Однако, несмотря на запреты, РФ планирует направить своих представителей следить за голосованием в соседней стране.
ИСТОЧНИК KP.RU
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