Украина намерена «выжимать» Россию из международных миссий

СЕГОДНЯ 13:55 2019-02-08T13:55:23+03:00

Украина и дальше намерена «выжимать» Россию из всех международных миссий Фото: REUTERS

Такой политики Киев собирается придерживаться пока не вернет Крым и Донбасс [видео]

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Киев намерен и дальше «выжимать» представителей Москвы из всех международных миссий, пока не вернет под свой контроль Крым и Донбасс. Соответствующие заявление сделала в пятницу, 8 февраля, первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

Политик особенной подчеркнула стремление Киева «бороться» с присутствием россиян в Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Все эти годы мы, украинские участники минских групп, последовательно боролись за уменьшение количества россиян в СММ ОБСЕ», - написала Геращенко в своем Facebook аккаунте.

Первый вице-спикер Верховной рады также заявила, что Киев разочаровывает поведение ОБСЕ, который «не контролирует безопасность и гуманитарную ситуацию в Крыму», и не требует постоянного контроля украинско-российской границы. Она призвала ОБСЕ и другие организации не позволять «дискредитировать» себя присутствием представителей от Москвы.

Геращенко также отметила важность закона, запрещающего участие российских наблюдателей на выборах в Украине, который, по ее словам, является уроком для Москвы.

«Я, как соавтор закона о запрете наблюдателей из России на наших выборах, доволен вчерашним голосованием России. Мы будем продолжать учить россиян со всех миссий до момента оккупации Крыма и Донбасса» - заявила она.

Напомним, 7 февраля официальный Киев заявил, что не пустит российских наблюдателей на выборы. Это, по мнению экспертов из Совета Российского общественного института избирательного права - нарушение международных норм. Несмотря на запреты Россия планирует направить своих представителей следить за выборами в соседней стране.

poroshenkopetro Выборы президента Украины запланированы на 31 марта

ИСТОЧНИК KP.RU