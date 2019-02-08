2019-02-08T14:05:59+03:00
Политика

В Госдуме отметили важность выступления паралимпийцев под российским флагом

Это стало возможно после восстановления прав Паралимпийского комитета России
Ася РОМАНЧУК
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В Госдуме отметили важность восстановления российских паралимпийцев в своих правахВ Госдуме отметили важность восстановления российских паралимпийцев в своих правахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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8 февраля МПК условно восстановил права Паралимпийского комитета России. Это значит, что с 15 марта 2019 года российские паралимпийцы смогут выступать под флагом России.

В Госдуме назвали такое решение очень важным и знаковым для наших спортсменов.

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов высказался о восстановлении прав Паралимпийского комитета России (ПКР).

- Я считаю, что движение в этом направлении имеет большое значение. Это важно, чтобы нормализовались взаимоотношения, чтобы наши спортсмены могли выступать под российским флагом, — цитирует Кривоновоса RT.

Восстановления добивались с 2016 года. Решение о запрете ыбло принято на фоне допинговых скандалов после выхода доклада Ричарда Макларена. Но постепенно отношения России с ВАДА стали теплеть и Международный Паралимпийский комитет решил пойти навстречу нашим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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