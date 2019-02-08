В Госдуме отметили важность выступления паралимпийцев под российским флагом
8 февраля МПК условно восстановил права Паралимпийского комитета России. Это значит, что с 15 марта 2019 года российские паралимпийцы смогут выступать под флагом России.
В Госдуме назвали такое решение очень важным и знаковым для наших спортсменов.
Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов высказался о восстановлении прав Паралимпийского комитета России (ПКР).
- Я считаю, что движение в этом направлении имеет большое значение. Это важно, чтобы нормализовались взаимоотношения, чтобы наши спортсмены могли выступать под российским флагом, — цитирует Кривоновоса RT.
Восстановления добивались с 2016 года. Решение о запрете ыбло принято на фоне допинговых скандалов после выхода доклада Ричарда Макларена. Но постепенно отношения России с ВАДА стали теплеть и Международный Паралимпийский комитет решил пойти навстречу нашим.
ИСТОЧНИК KP.RU