МИД: Россия готова обсуждать с США вопросы вывода американских войск

СЕГОДНЯ 14:46 2019-02-08T14:46:44+03:00

У Москва с Вашингтоном есть эффективные контакты по САР, поэтому РФ готова обсуждать все вопросы по поводу конфликта в республики

Изменить размер текста: A A

У Москвы и Вашингтона существуют эффективные контакты по вопросу сирийского урегулирования, и Россия готова обсуждать с Соединенными Штатами все вопросы по поводу САР, в том числе связанные с выводом американских войск. Об этом сообщил в пятницу, 8 февраля, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«У нас в целом есть, на мой взгляд, эффективные контакты, в том числе с США, о том, что касается вопросов сирийского урегулирования», - сказал дипломат.

Вершинин заявил, что в МИД видели и знают заявление президента США по поводу ухода из Сирии американских войск, и в ведомстве «внимательно» следят за тем, как «оно интерпретируется и как будет реализовываться». «Естественно, мы готовы обсуждать все эти вопросы в рамках наших контактов с американцами», - добавил замминистра.

Ранее kp.ru писал, что решение США вывести свои войска из Сирии стало известно в декабре. В пятницу, 8 февраля, появилась информация, что Соединенные Штаты планируют полностью вывести свои войска к концу апреля. Основная же часть контингента может покинуть территорию арабской республики к середине марта.

ИСТОЧНИК KP.RU