2019-02-08T14:29:07+03:00
Политика

В Кремле оценили споры в ЕС по «Северному потоку - 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США хотят вынудить Евросоюз покупать свой более дорогой газ
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за развернувшимися внутри Евросоюза дискуссиями по поводу проекта «Северный поток - 2». При этом он выразил сожаление в связи с тем, что в ЕС нет единого мнения по данному вопросу.

Также Песков заметил, что позиция США по «Северному потоку - 2» - пример нечестной конкуренции. Как считает представитель Кремля, Вашингтон хочет вынудить страны Европы покупать свой более дорогой газ. «США занимают позицию, несовместимую с понятием честной конкуренции, пытаясь вынудить европейских партнеров приобретать более дорогой при нынешней конъюнктуре, на 30% дороже, газ из США», - приводит слова пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Кроме того, Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что «Северный поток-2» выгоден как России, так и Евросоюзу. По его словам, этот проект экономически целесообразнее любого другого пути доставки голубого топлива в ЕС. «Мы по-прежнему убеждены, что не может быть более безопасного и стабильного маршрута поставки газа в Европу», - сказал представитель Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Франция планирует поддержать внесение изменений в Газовую директиву Евросоюза. При этом в МИД РФ заметили, что применение положений третьего энергопакета ко всем газопроводам третьих стран, проходящим по территории Европы, скажется и на строительстве газопровода «Северный поток - 2».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самолет врезался в сугроб в аэропорту французского Куршевеля
Российские наблюдатели не поедут на Украину из соображений безопасности
Футбольный клуб "Нант" изъял из обращения номер, под которым выступал погибший в авиакатастрофе Эмилиано Сала
Комитет Сената США рассмотрит резолюцию против "Северного потока - 2"
Германия и Франция смогли достигнуть компромисса по «Северному потоку - 2»
В Росси могут ввести государственную систему сертификации для магов и астрологов
Сломавший Гуфу два ребра мужчина принес извинения и заключил с рэпером мировое соглашение
Умер Ян Ольшевский - бывший премьер-министр Польши
Зарплата Александра Головина в "Монако" составляет 2,7 млн евро в год
Путин выразил соболезнования родным Сергея Юрского
В Москве женщина попала в больницу после драки на родительском собрании
МИД: Россия готова обсуждать с США вопросы вывода американских войск
"Ливерпуль" в сезоне 2017/2018 побил рекорд прибыли в истории мирового футбола
Под обломками дома в Стамбуле обнаружили пятилетнего мальчика, который выжил, пробыв там 45 часов
Ученые нашли продукт, спасающий от депрессии
Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии
Рогозин сообщил о завершении сборки первого двигателя для новой ракеты "Союз-5"
В Госдуме отметили важность выступления паралимпийцев под российским флагом
Оппозиция Таиланда выдвинула кандидатом в премьеры сестру короля
В результате пожара на базе футбольного клуба "Фламенго" погибли 10 человек
Украина намерена «выжимать» Россию из международных миссий
У матери Криштиану Роналду обнаружен рак
Visa позволит снимать с карт наличные в кассах магазинов
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
В Кремле прокомментировали недопуск российских наблюдателей на украинские выборы
В правительстве Японии воздержались от ответа на вопрос о принадлежности Курил
США планируют полностью вывести войска из Сирии к концу апреля