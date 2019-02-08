В Кремле оценили споры в ЕС по «Северному потоку - 2»

СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-08T14:29:07+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за развернувшимися внутри Евросоюза дискуссиями по поводу проекта «Северный поток - 2». При этом он выразил сожаление в связи с тем, что в ЕС нет единого мнения по данному вопросу.

Также Песков заметил, что позиция США по «Северному потоку - 2» - пример нечестной конкуренции. Как считает представитель Кремля, Вашингтон хочет вынудить страны Европы покупать свой более дорогой газ. «США занимают позицию, несовместимую с понятием честной конкуренции, пытаясь вынудить европейских партнеров приобретать более дорогой при нынешней конъюнктуре, на 30% дороже, газ из США», - приводит слова пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Кроме того, Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что «Северный поток-2» выгоден как России, так и Евросоюзу. По его словам, этот проект экономически целесообразнее любого другого пути доставки голубого топлива в ЕС. «Мы по-прежнему убеждены, что не может быть более безопасного и стабильного маршрута поставки газа в Европу», - сказал представитель Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Франция планирует поддержать внесение изменений в Газовую директиву Евросоюза. При этом в МИД РФ заметили, что применение положений третьего энергопакета ко всем газопроводам третьих стран, проходящим по территории Европы, скажется и на строительстве газопровода «Северный поток - 2».

ИСТОЧНИК KP.RU