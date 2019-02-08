Под обломками дома в Стамбуле обнаружили пятилетнего мальчика, который выжил, пробыв там 45 часов

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-08T14:36:10+03:00

К настоящему моменту известно о 12 погибших и 13 пострадавших Фото: REUTERS

К настоящему моменту известно о 12 погибших и 13 пострадавших

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 8 августа, под завалами рухнувшего восьмиэтажного дома в Стамбуле извлекли выжившего 16-летнего подростка. Мальчик провел под обломками 45 часов. Об этом журналистам сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. При этом подробности состояния подростка не приводятся.

Ранее на месте обрушения дома была спасена пятилетняя девочка Хавву Текгёз, которая находилась под завалами 18 часов. Ребенка тут же передали врачам для оказания необходимой медицинской помощи.

К настоящему моменту известно о 12 погибших и 13 пострадавших. Всего в доме проживали порядка 43 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Как писал сайт kp.ru, обрушение здания произошло в минувшую среду, 6 февраля, в районе Малтепе. Изначально строение имело шесть этажей, однако позже собственники незаконно возвели еще три этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU