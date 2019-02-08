2019-02-08T14:33:27+03:00
Политика

Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии

Участники заседания также уделили внимания вопросам, связанным с предстоящими встречами президента с главами Белоруссии, Турции и Ирана
Елена Гильманова
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил ряд внутрироссийских вопросов, а также предстоящие контакты с президентами Белоруссии, Турции и Ирана, а также ситуацию в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза состоялся обмен мнениями по различным аспектам российско-белорусских союзных отношений в преддверии намеченного на следующую среду рабочего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию и его переговоров с Владимиром Путиным», - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, в контексте предстоящего в следующий четверг, 14 февраля, саммита лидеров России, Турции и Ирана, обсуждали ситуацию в Сирии. Кроме того, участники заседания обсудили и внутренние социально-экономические вопросы.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, иностранных дел Сергей Лавров и внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, руководители ФСБ Александр Бортников и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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