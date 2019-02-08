"Ливерпуль" в сезоне 2017/2018 побил рекорд прибыли в истории мирового футбола

СЕГОДНЯ 14:44 2019-02-08T14:44:50+03:00

Доход клуба из Ливерпуля за прошлый сезон составил 125 миллионов фунтов стерлингов

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Английский футбольный клуб "Ливерпуль" в сезоне 2017/2018 добился наибольшего показателя доналоговой прибыли за всю историю футбола. За прошлый сезон команда заработала 125 миллионов фунтов стерлингов (162 млн долларов США).

Предыдущий рекорд также был установлен клубом Английской премьер-лиги (АПЛ): "Лестер" заработал 92 млн фунтов в сезоне 2016/2017.

Отмечается, что чистая прибыль "Ливерпуля" за прошлый сезон составила 106 млн фунтов, тогда как выручка команды повысилась на 90 млн фунтов стерлингов, составив 455 млн фунтов. Таким образом, "красные" стали третьим клубом в АПЛ по показателю выручки, уступая только "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Основную часть прибыли - 220 млн фунтов - "Ливерпуль" получил от продажи прав на трансляции. 154 млн фунтов "красные" получили от рекламы, а еще 81 млн - от продажи билетов на матчи. 72 млн фунтов "Ливерпулю" принесло выступление команды в Лиге чемпионов УЕФА 2017/2018, в ходе которой команда дошла до финала, тогда как 142 млн фунтов команда заработала на трансфере бразильца Филипе Коутиньо в "Барселону".

Вместе с тем "Ливерпуль" в этом сезоне отметился дорогими приобретениями. Алиссон Беккер, купленный за 72 млн евро, стал одним из самых дорогих вратарей в истории, тогда как Вирджил ван Дейк, приобретенный "Ливерпулем" за 75 млн фунтов, побил рекорд цены для защитника.

В текущем сезоне "Ливерпуль" после 27 матчей в АПЛ делит первое место в турнирной таблице с "Манчестер Сити", имея одну игру в запасе. Команда также продолжает выступать в еврокубках: в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "красные" сразятся с "Баварией" из Мюнхена.

ИСТОЧНИК KP.RU