Сломавший Гуфу два ребра мужчина принес извинения и заключил с рэпером мировое соглашение

СЕГОДНЯ 15:19 2019-02-08T15:19:59+03:00

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Мужчина, избивший рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в московском клубе «Бункер-42», принес музыканту извинения. Обидчик и потерпевший заключили мировое соглашение. Гуф, получивший при избиение перелом двух ребер и сотрясение мозга, отозвал свое заявление из полиции.

"На днях состоялась встреча моего доверителя Алексея Долматова со своим обидчиком. Стороны обсудили свои разногласия и заключили мировое соглашение", - прокомментировал ТАСС адвокат музыканта Сергей Жорин.

Как писал сайт kp.ru, инцидент с рэпером произошел 28 октября прошлого года в московском клубе "Бункер-42" на Таганке. Алексей Долматов выступал на закрытой вечеринке в честь дня рождения 15-летнего сына рублевского модельера Натальи Валевской Глеба И. Гуф выступил на сцене со своими популярными хитами, после чего его попросили исполнить тюремную песню «Железное небо», на что он ответил отказом.

После этого на Долматова напали в гримерке, сломали ему два ребра, ударили по голове и забрали гонорар. Между тем фамилию буяна, который напал на музыканта, да еще и забрал выданный ранее гонорар, никто так и не решается назвать. Адвокат рэпера опровергает причастность к избиению Гуфа сотрудников службы безопасности миллиардера Игоря Сосина.

ИСТОЧНИК KP.RU