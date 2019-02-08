2019-02-08T15:19:59+03:00
Происшествия

Сломавший Гуфу два ребра мужчина принес извинения и заключил с рэпером мировое соглашение

В ответ музыкант забрал свое заявление из полиции
Виктория АНТОШИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Алексей Долматов выступал на закрытой вечеринкеАлексей Долматов выступал на закрытой вечеринкеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Мужчина, избивший рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в московском клубе «Бункер-42», принес музыканту извинения. Обидчик и потерпевший заключили мировое соглашение. Гуф, получивший при избиение перелом двух ребер и сотрясение мозга, отозвал свое заявление из полиции.

"На днях состоялась встреча моего доверителя Алексея Долматова со своим обидчиком. Стороны обсудили свои разногласия и заключили мировое соглашение", - прокомментировал ТАСС адвокат музыканта Сергей Жорин.

Как писал сайт kp.ru, инцидент с рэпером произошел 28 октября прошлого года в московском клубе "Бункер-42" на Таганке. Алексей Долматов выступал на закрытой вечеринке в честь дня рождения 15-летнего сына рублевского модельера Натальи Валевской Глеба И. Гуф выступил на сцене со своими популярными хитами, после чего его попросили исполнить тюремную песню «Железное небо», на что он ответил отказом.

После этого на Долматова напали в гримерке, сломали ему два ребра, ударили по голове и забрали гонорар. Между тем фамилию буяна, который напал на музыканта, да еще и забрал выданный ранее гонорар, никто так и не решается назвать. Адвокат рэпера опровергает причастность к избиению Гуфа сотрудников службы безопасности миллиардера Игоря Сосина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самолет врезался в сугроб в аэропорту французского Куршевеля
Российские наблюдатели не поедут на Украину из соображений безопасности
Футбольный клуб "Нант" изъял из обращения номер, под которым выступал погибший в авиакатастрофе Эмилиано Сала
Комитет Сената США рассмотрит резолюцию против "Северного потока - 2"
Германия и Франция смогли достигнуть компромисса по «Северному потоку - 2»
В Росси могут ввести государственную систему сертификации для магов и астрологов
Умер Ян Ольшевский - бывший премьер-министр Польши
Зарплата Александра Головина в "Монако" составляет 2,7 млн евро в год
Путин выразил соболезнования родным Сергея Юрского
В Москве женщина попала в больницу после драки на родительском собрании
МИД: Россия готова обсуждать с США вопросы вывода американских войск
"Ливерпуль" в сезоне 2017/2018 побил рекорд прибыли в истории мирового футбола
Под обломками дома в Стамбуле обнаружили пятилетнего мальчика, который выжил, пробыв там 45 часов
Ученые нашли продукт, спасающий от депрессии
Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии
В Кремле оценили споры в ЕС по «Северному потоку - 2»
Рогозин сообщил о завершении сборки первого двигателя для новой ракеты "Союз-5"
В Госдуме отметили важность выступления паралимпийцев под российским флагом
Оппозиция Таиланда выдвинула кандидатом в премьеры сестру короля
В результате пожара на базе футбольного клуба "Фламенго" погибли 10 человек
Украина намерена «выжимать» Россию из международных миссий
У матери Криштиану Роналду обнаружен рак
Visa позволит снимать с карт наличные в кассах магазинов
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
В Кремле прокомментировали недопуск российских наблюдателей на украинские выборы
В правительстве Японии воздержались от ответа на вопрос о принадлежности Курил
США планируют полностью вывести войска из Сирии к концу апреля