2019-02-08T15:21:00+03:00
Общество

В Росси могут ввести государственную систему сертификации для магов и астрологов

Это значит, что исчезнут системы, где эзотерические сертификаты можно получить на добровольной основе
Ася РОМАНЧУК
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Кадр из сериала "Ведьмы Ист-Энда"Кадр из сериала "Ведьмы Ист-Энда"
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Государство задумало о том, что деятельность магов, астрологов и колдунов необходимо лицензировать. Для этого необходимо разработать четкую и понятную систему сертификации. Уже в следующем году Росстандарт планирует масштабную ревизию систем добровольной сертификации и будет проводить экспертизу новых систем перед включением в государственный реестр.

Такое право ведомство получит в том случае, если законопроект, который ожидает уже второго чтения, будет принят Госдумой.

Сегодня в России есть множество различных систем сертификации эзотериков. Все они считаются законными, так как Росстандарт не может отказать в регистрации данной методики.

- Нам не хватает внятных правил работы в добровольном подтверждении соответствия, - рассказывает «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Проблема даже не в том, что стандарты работы магов, астрологов и еще огромного пласта специалистов не отслеживаются государством. А в том, что сегодня получив добровольный сертификат можно легализовать любую деятельность, в том числе не совсем законную.

- На практике рано или поздно находятся умники, которые используют это в корыстных и даже противоправных целях, умудряясь при этом прикрываться именем государства. Ситуация доведется до полного абсурда, когда на гербовой бумаге начнут сертифицировать не только медиумов и магов, но даже то, что противоречит нормам морали или прямо запрещено законом, - резюмирует Абрамов.

Различные сертификаты выдают сегодня более двух тысяч добровольных систем, которые зарегистрированы в госреестре. Владельцы таких сервисов получат год на то, чтобы пройти перерегистрацию по новым правилам, которые будут прописаны в законе.

Экстрасенсов, астрологов, предсказателей различного толка сегодня очень много. Многие могут похвастаться действительно знаниями и умениями, но есть и те, кто просто обманывает людей, наживаясь на человеческой проблеме.

За 12 лет существования «Битвы экстрасенсов» в эфире появилось уже 200 магов и колдунов. Получив известность, благодаря телеэфирам на федеральном канале, экстрасенсы «ушли в народ» - зарабатывать. Трудятся не покладая рук и фантазии, выманивая у людей крупные суммы. Предсказания и прогнозы порой сбываются (случаются же совпадения), чаще не сбываются, но вернуть свои деньги люди не могут.

Многие верят, что чародеи из телевизора решат их проблемы, занимают деньги, берут кредиты, распродают имущество... «Комсомольская правда» поговорила с людьми, которые уже не первый год борются с шарлатанами из телешоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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