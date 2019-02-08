2019-02-08T16:25:25+03:00
Общество

Число заболевших корью в России выросло в 3,5 раза

Показатель увеличился по сравнению с прошлым годом
Виктория АНТОШИНА
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Число заболевших корью в России выросло в 3,5 разаЧисло заболевших корью в России выросло в 3,5 разаФото: REUTERS
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Заболеваемость корью в России увеличилась в 3,5 раза. В декабре-январе текущего года число заболевших составило 2538 человек. В тот же период годом ранее заболевших было всего 725. Статистику опубликовал Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

Ведомство на данный момент не комментирует, с чем связан такой рост заболеваемости.

Стоит отметить, что корь является острым инфекционным вирусным заболеванием. Вирус может распространяться на большие расстояния с потоком воздуха. Защититься от кори можно с помощью вакцинации.

При этом, согласно данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, число заболевших гриппом в России уменьшилось на четверть по сравнению с прошлым годом — с 51 тысячи до 39 тысяч человек. Количество острых инфекций верхних дыхательных путей (ОРВИ и прочее) также снизилось на 3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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