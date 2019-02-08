2019-02-08T16:30:47+03:00
Политика

Рябков: США не готовы к диалогу с Россией

Замминистра иностранных объяснил позицию Вашингтона накопившимся количеством давно нерешаемых проблем
Елена Гильманова
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Замминистра иностранных дел РФ Сергей РябковЗамминистра иностранных дел РФ Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество нерешенных проблем делает Вашингтон не готовым вести диалог с Москвой. Об этом сообщил в пятницу, 8 февраля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"К сожалению, американские коллеги не готовы к диалогу так, как это принято, особенно в ситуации, когда такое количество давно нерешаемых проблем", - сказал Рябков.

По словам дипломата, представители США уходят от диалога. В связи с этим незапланировано никаких контактов американской и российской делегаций на Мюнхенской конференции по безопасности. Однако Рябков не исключает спонтанной встречи двух сторон.

"Я не могу сообщить ни о каких запланированных контактах. Если это возможно, то будет спонтанно и без заранее фиксированной повестки дня и договоренности по формату" – заявил замминистра.

Ранее на встрече с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон в Пекине, 31 января, Рябков вновь изложил российскую позицию о необходимости сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако американский представитель не был готов к диалогу и достичь прогресса по данному вопросу так и не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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