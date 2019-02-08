Умер енот Орео, ставший прообразом Ракеты из "Стражей галактики"

СЕГОДНЯ 16:36 2019-02-08T17:09:39+03:00

Орео помогал аниматорам "Стражей галактики" запечатлеть движения и повадки своих сородичей для персонажа фильма по имени Ракета

"Звездный" зверек скончался в возрасте девяти лет после непродолжительной болезни

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Енот по кличке Орео, ставший прообразом гуманоидного зверька Ракеты из фильма "Стражи галактики", умер рано утром в четверг, 7 февраля. Об этом сообщили сотрудники фермы Quinta Layla, которые ухаживали за полосатым хищником.

Енот умер в возрасте девяти лет. Фото: Quinta LaylaФото: facebook.com

Фото: facebook.com

Напомним, что именно этот енот работал на съемочной площадке популярного фильма и помогал аниматорам наделить трехмерную модель персонажа комиксов Marvel движениями и повадками животного. Более того, Орео даже успел появиться перед журналистами вместе с режиссёром картины Джеймсом Ганном. Вместе они вышли на красную ковровую дорожку во время европейской премьеры "Стражей галактики".

Однако не так давно енот неожиданно заболел. Именно болезнь и стала причиной его скоропостижной кончины. На момент смерти зверьку было девять лет.

Сотрудники фермы вырастили зверька с самого раннего возраста. Фото: Quinta LaylaФото: facebook.com

"Сегодня у нас только самые печальные новости. Наши сердца разбиты, так как мы потеряли нашего лучшего друга, нашего стража Галактики, енота Орео", - говорится в сообщении, опубликованном на странице фермы в Facebook.

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ИСТОЧНИК KP.RU