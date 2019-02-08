2019-02-08T16:52:17+03:00
Политика

Херсонский суд продлил арест журналиста Вышинского до 8 апреля

Адвокат заключенного сообщил, что, защита собирается подать апелляцию на это решение
Елена Гильманова
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилла ВышинскогоРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилла ВышинскогоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Херсонский городской суд принял решение продлить арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 8 апреля. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Адвокат Вышинского заявил, что, защита собирается подать апелляцию на это решение. Защита уже подала жалобу на содержание Вышинского под арестом в Верховный суд Украины. Ее рассмотрение назначено на 20 марта. Вышинского могут доставить из Херсона в Киев для участия в заседании.

Сайт kp.ru писал о том, что журналист Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Как рассказали коллеги журналиста, представителя СМИ задержали на улице рядом с его домом. Срок ареста Вышинского истекал 16 февраля.

В январе «Радикальная партия Украины» выдвинула своего лидера, депутата Верховной рады Олега Ляшко кандидатом на пост президента страны. Политик пообещал вернуть в стране смертную казнь. Исходя из угроз депутата, под удар попадает журналист Кирилл Вышинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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