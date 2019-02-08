2019-02-08T17:15:51+03:00
Политика

Лавров: Россия сыграла одну из главных ролей в сохранении сирийской государственности

Министр отметил, что Москва продолжит вносить свой вклад в преодоление конфликтов и кризисов по всему миру
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лавров: Россия сыграла одну из главных ролей в сохранении сирийской государственностиЛавров: Россия сыграла одну из главных ролей в сохранении сирийской государственностиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Государственность в Сирии сохранена во многом благодаря России, которая сыграла одну из основных ролей в разгроме там очагов терроризма. Такое заявление сделал в пятницу, 8 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на торжественном заседании по случаю Дня дипломата.

По словам министра, Москва продолжит вносить свой вклад в преодоление конфликтов и кризисов.

"Продолжим вносить вклад в мирное преодоление многочисленных кризисов и конфликтов, в том числе в Сирии, где во многом благодаря России разгромлены главные плацдармы террористов и сохранена государственность", - сказал Лавров.

Глава МИД сделал акцент на решении созванного в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.

"Сейчас на повестке дня достижение устойчивого политического урегулирования на основе решений Конгресса сирийского национального диалога, который был созван в Сочи чуть больше года назад, реконструкции страны, создания условий для возвращения беженцев", - добавил дипломат.

Напомним, что в четверг, 31 января, министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Основной темой для беседы стала ситуация в Сирии. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили перспективы создания Конституционного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ирина Волк назначена помощником главы МВД России
Путин снял с постов ряд генералов силовых ведомств
Граждане Украины будут выбирать из 44 кандидатов на пост президента
За 2018 год полицейские сняли почти тысячу дебоширов с авиарейсов в России
Лавров прокомментировал вмешательство во внутренние дела Венесуэлы
Меркель считает фейковые новости угрозой национальной безопасности
Херсонский суд продлил арест журналиста Вышинского до 8 апреля
Меркель: страны ЕС смогли договориться по "Северному потоку - 2"
Юлия Тимошенко потребовала снять с выборов кандидатуру своего однофамильца
Умер енот Орео, ставший прообразом Ракеты из "Стражей галактики"
Рябков: США не готовы к диалогу с Россией
В Брюсселе оценили перспективы Украины на вступление в ЕС
Число заболевших корью в России выросло в 3,5 раза
Верховный лидер Ирана призвал не доверять улыбкам американцев и предложениям европейцев
Самолет врезался в сугроб в аэропорту французского Куршевеля
Российские наблюдатели не поедут на Украину из соображений безопасности
Футбольный клуб "Нант" изъял из обращения номер, под которым выступал погибший в авиакатастрофе Эмилиано Сала
Комитет Сената США рассмотрит резолюцию против "Северного потока - 2"
Германия и Франция смогли достигнуть компромисса по «Северному потоку - 2»
В Росси могут ввести государственную систему сертификации для магов и астрологов
Сломавший Гуфу два ребра мужчина принес извинения и заключил с рэпером мировое соглашение
Умер Ян Ольшевский - бывший премьер-министр Польши