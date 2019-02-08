Лавров: Россия сыграла одну из главных ролей в сохранении сирийской государственности

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-08T17:15:51+03:00

Министр отметил, что Москва продолжит вносить свой вклад в преодоление конфликтов и кризисов по всему миру

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Государственность в Сирии сохранена во многом благодаря России, которая сыграла одну из основных ролей в разгроме там очагов терроризма. Такое заявление сделал в пятницу, 8 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на торжественном заседании по случаю Дня дипломата.

По словам министра, Москва продолжит вносить свой вклад в преодоление конфликтов и кризисов.

"Продолжим вносить вклад в мирное преодоление многочисленных кризисов и конфликтов, в том числе в Сирии, где во многом благодаря России разгромлены главные плацдармы террористов и сохранена государственность", - сказал Лавров.

Глава МИД сделал акцент на решении созванного в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.

"Сейчас на повестке дня достижение устойчивого политического урегулирования на основе решений Конгресса сирийского национального диалога, который был созван в Сочи чуть больше года назад, реконструкции страны, создания условий для возвращения беженцев", - добавил дипломат.

Напомним, что в четверг, 31 января, министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Основной темой для беседы стала ситуация в Сирии. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили перспективы создания Конституционного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU