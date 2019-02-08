Лавров прокомментировал вмешательство во внутренние дела Венесуэлы

СЕГОДНЯ 17:25 2019-02-08T17:25:58+03:00

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Ситуация вокруг Венесуэлы стала ярким примером грубого вмешательства во внутренние дела государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломата, который отмечается в России 10 февраля. По его словам, в мире предпринимаются шаги по слому архитектуры международной безопасности.

"В ход идут угрозы и давление, дезинформация и грубые методы недобросовестной конкуренции в самых разных сферах - от экономики до спорта, а зачастую беззастенчивое вмешательство во внутренние дела. Ситуация вокруг Венесуэлы – яркое тому подтверждение, далеко не единственное", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее спецпредставитель госдепартамента США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что время для переговоров с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро «давно прошло», он должен уйти в отставку. Такие заявления из США звучат постоянно. Как писал сайт kp.ru, ранее вице-президент Майкл Пенс призвал Мадуро «не испытывать решимость» Соединенных Штатов и уйти в отставку добровольно, а до него советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал Мадуро воспользоваться амнистией, подготовленной самопровозглашенным «временным главой государства» Хуаном Гуаидо, и как можно скорее уехать подальше от родной страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU