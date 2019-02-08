Лавров прокомментировал вмешательство во внутренние дела Венесуэлы
Ситуация вокруг Венесуэлы стала ярким примером грубого вмешательства во внутренние дела государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломата, который отмечается в России 10 февраля. По его словам, в мире предпринимаются шаги по слому архитектуры международной безопасности.
"В ход идут угрозы и давление, дезинформация и грубые методы недобросовестной конкуренции в самых разных сферах - от экономики до спорта, а зачастую беззастенчивое вмешательство во внутренние дела. Ситуация вокруг Венесуэлы – яркое тому подтверждение, далеко не единственное", - цитирует Лаврова РИА Новости.
Ранее спецпредставитель госдепартамента США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что время для переговоров с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро «давно прошло», он должен уйти в отставку. Такие заявления из США звучат постоянно. Как писал сайт kp.ru, ранее вице-президент Майкл Пенс призвал Мадуро «не испытывать решимость» Соединенных Штатов и уйти в отставку добровольно, а до него советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал Мадуро воспользоваться амнистией, подготовленной самопровозглашенным «временным главой государства» Хуаном Гуаидо, и как можно скорее уехать подальше от родной страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU