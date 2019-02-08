Порошенко обвинили в краже $74 млн госсредств для подкупа избирателей

СЕГОДНЯ 18:00 2019-02-08T18:00:28+03:00

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Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, являющийся кандидатом на пост президента Украины, обвинил действующего главу государства Петра Порошенко в подкупе избирателей на общую сумму 2 млрд гривен или около 74 млн долларов. При этом, по словам политика, все средства на данные цели были выделены из государственного бюджета.

"Та информация, которой владею я, - они решили выделить 2 млрд гривен на подкуп. Порошенко своих не даст. Это будут наши с вами деньги, чтобы снова купить людей и чтобы дальше сидеть у "корыта", - заявил Гриценко в эфире телеканала "1+1".

Согласно имеющимся в его распоряжении данным, непосредственной организацией подкупа занимаются первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук и депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее обвинения в адрес действующего главы государства выдвинула также другой кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что всего к вечеру 7 февраля в ведомство поступило свыше 800 сообщений о подобных нарушениях. По факту обращений начато 19 уголовных производств.

ИСТОЧНИК KP.RU