МИД Бразилии: контактная группа по Венесуэле замедлит падение диктатора Мадуро

СЕГОДНЯ 18:14 2019-02-08T18:14:53+03:00

Министр иностранных дел южноамериканского государства считает, что единственно верный путь — это признать правительство Гуайдо как единственную легитимную власть в стране [видео]

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Деятельность Международной контактной группы (МКГ) является малопродуктивной, поскольку способствует сохранению власти Николаса Мадуры и дает ему больше пространства действий. Такое заявление в четверг 8 февраля, сделал министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.

«Эта инициатива является малопродуктивной. Она лишь замедлит падение диктаторского режима в Венесуэле, даст Николасу Мадуро и его соратникам большее пространство для маневра. Мы считаем, что это неправильный путь», - приводит слова министра газета Folha de S.Paulo.

Политик заявил, что «правильный путь — это признать правительство Гуайдо как единственную легитимную власть в стране и обсудить условия ухода Мадуро, который не является легитимной стороной никакого диалога».

Араужу также призвал Россию изменить свою позицию в отношение к Мадуро, правительство которого заставляет народ страдать.

«Каждый новый день пребывания Мадуро у власти означает больше страданий, голода и отчаяния. Мы надеемся, что российские [власти] и остальные [союзники Каракаса] увидят это», - сказал он.

В четверг, 7 февраля, в столице Уругвая, Монтевидео, прошла первая встреча МКГ по ситуации в Венесуэле. Было принято решение обеспечить международные гарантии для организации новых президентских выборов и гарантировать скорейшую доставку гуманитарной помощи. Во встрече приняли участие ряд стран ЕС, Боливия, Коста-Рика, Эквадор и Уругвай. Однако не было ни представителей оппозиции и властей Венесуэлы.

Напомним, что спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств (подробности). Москва считает, что любые попытки узаконить захват власти в Венесуэле следует расценивать как вмешательство во внутренние дела республики и странам следует придерживаться нейтральной позиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU