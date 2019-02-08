Эстония установит на границе с Россией три радарные башни с камерами

СЕГОДНЯ 18:16 2019-02-08T18:16:09+03:00

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На границе России и Эстонии в районе Васкнарва и Пермискюла будут установлены три новые радарные башни с камерами. Об этом сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны балтийской республики Эгерт Беличев.

По его словам, дополнительные устройства позволят получать более точный обзор на пограничном водоеме у реки Нарва. В случае же появления в пограничной зоне посторонних объектов радары будут сигнализировать об этом сотрудникам погранохраны, которые уже сами будут решать - отправляться ли к месту происшествия или нет.

"Современные возможности наблюдения также позволят быстро направлять пограничников в районы, где рыбаки терпят бедствие на пограничном водоеме или обнаружены какие-либо незаконные действия", - цитирует Беличева агентство BNS

Уточняется, что всего вдоль реки будет установлено 18 радарных башен. Тендер по созданию пяти из них планируют объявить уже осенью этого года. Станции покроют 10-километровый участок между Нарвой и Нарва-Йыэсуу.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце 2018 года из-за частых случаев нелегальной иммиграции эстонский департамент полиции вынужден был призвать жителей приграничных районов заявлять обо всех подозрительных лицах.

ИСТОЧНИК KP.RU