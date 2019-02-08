Меркель опровергла слухи об ухудшении отношений между Берлином и Парижем

СЕГОДНЯ 18:36 2019-02-08T18:36:24+03:00

Немецкий канцлер заявила, что две стороны ежедневно сотрудничают по всем важным европейским темам

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла информацию об ухудшении отношений между Парижем и Берлином на фоне отказа президента Франции Эмманюэля Макрона участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которое состоится 15-17 февраля.

«Вы знаете, как часто я встречаюсь с президентом Макроном... Если несколько дней назад он сказал, что не приедет в Мюнхен, то все равно будет много совместных встреч, на примере которых вы сможете убедиться, что дух Ахенского договора жив», - сказала она журналистам в пятницу, 8 февраля.

По словам политика, Германия и Франция поддерживают постоянный диалог. «У нас ежедневное сотрудничество по всем важным европейским темам», - заявила Меркель.

Ранее, 7 февраля, Макрон заявил о том, что не будет присутствовать на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, где у него было запланировано совместное выступление с Меркель. Неофициальной причиной изменения графика стали разногласия двух стран по "Северному потоку-2". Однако в пятницу, 8 февраля, Париж и Берлин пришли к компромиссу по положениям европейской газовой директивы, которая касается «Северного потока-2».

В ходе выступления на брифинге Меркель заявила, что страны Европейского союза смогли достичь договоренности по вопросу внесения поправок в Газовую директиву и строительству газопровода теперь ничего не грозит.

ИСТОЧНИК KP.RU