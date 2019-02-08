В ПФР рассказали, как увеличить размер пенсии

СЕГОДНЯ 18:57 2019-02-08T18:58:10+03:00

Даже если вы уже получаете выплаты по возрасту, существует возможность получения дополнительных средств

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Даже у тех россиян, которые уже вышли на пенсию, имеется возможность увеличения получаемых ими выплат, не говоря уже о гражданах, еще не достигших необходимого возраста. В Пенсионном фонде РФ рассказали, как этого можно добиться.

Так, в первую очередь, не стоит забывать о том, что для получения страховой пенсии необходимо иметь стаж официальной работы не менее 15 лет. При этом все это время работодатель должен платить за вас взносы в государственные внебюджетные фонды.

Также выплаты по старости будут выше, если граждане начнут делать добровольные отчисления в рамках обязательного пенсионного страхования или через госпрограммы софинансирования накоплений.

Если же россиянин уже вышел на пенсию или в скором времени собирается это сделать, то ему пригодится справка о зарплате за любые пять лет до 2002 года. Причем выбирать стоит тот период, когда гражданин имел наиболее высокие доходы.

Кроме того, можно сделать перерасчет назначенной пенсии за периоды ухода за детьми или в случае изменения количества нетрудоспособных членов семьи на иждивении, при переезде на Крайний Север или в приравненные к нему районы. Все эти действия также увеличат размер выплат, уточняет "РГ".

Если же у человека есть возможность отложить оформление пенсии на несколько лет, то впоследствии ему начислят большую сумму, чем если бы он получил ее сразу. Ранее сайт kp.ru пытался разобраться в том, насколько это выгодно, и о какой конкретно сумме идет речь.

ИСТОЧНИК KP.RU