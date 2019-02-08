Лавров заявил, что Запад не заставит Россию действовать "под диктовку"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал провальными попытки западных стран заставить Россию действовать под чью-то диктовку. Соответствующее заявление было сделано на торжественном собрании, приуроченном ко Дню дипломатического работника.
Глава МИД подчеркнул, что европейские страны не впервые становятся одержимы комплексом собственного превосходства и вседозволенности, Россия же показала себя государством, способным защитить национальные интересы. По мнению Лаврова, именно этот факт очень не нравится США и их западным партнерам, однако речь идет об "объективном ходе истории",
"Сомнений быть не должно: попытки заставить Москву принимать внешнеполитические решения под чью-то диктовку обречены на провал", - цитирует ТАСС министра.
Дипломат подчеркнул, что сейчас подавляющее большинство членов мирового сообщества все же разделяет взгляды России на выстраивание общения, основанного на международном праве и принципах взаимного уважения. Это связано, прежде всего, с тем, что страны просто устали от геополитических игр, санкций и шантажа и заинтересованы в оздоровлении ситуации.
Между тем, американцы продолжают видеть в России лишь препятствие на пути к мировой гегемонии. Такие слова Сергея Лаврова ранее цитировал сайт kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU