Лавров заявил, что Запад не заставит Россию действовать "под диктовку"

СЕГОДНЯ 19:14 2019-02-08T19:15:27+03:00

Наша страна продолжает активно отстаивать свои интересы на международной арене, что не по душе США и ряду других государств

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал провальными попытки западных стран заставить Россию действовать под чью-то диктовку. Соответствующее заявление было сделано на торжественном собрании, приуроченном ко Дню дипломатического работника.

Глава МИД подчеркнул, что европейские страны не впервые становятся одержимы комплексом собственного превосходства и вседозволенности, Россия же показала себя государством, способным защитить национальные интересы. По мнению Лаврова, именно этот факт очень не нравится США и их западным партнерам, однако речь идет об "объективном ходе истории",

"Сомнений быть не должно: попытки заставить Москву принимать внешнеполитические решения под чью-то диктовку обречены на провал", - цитирует ТАСС министра.

Дипломат подчеркнул, что сейчас подавляющее большинство членов мирового сообщества все же разделяет взгляды России на выстраивание общения, основанного на международном праве и принципах взаимного уважения. Это связано, прежде всего, с тем, что страны просто устали от геополитических игр, санкций и шантажа и заинтересованы в оздоровлении ситуации.

Между тем, американцы продолжают видеть в России лишь препятствие на пути к мировой гегемонии. Такие слова Сергея Лаврова ранее цитировал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU