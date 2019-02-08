2019-02-08T19:35:26+03:00
Общество

Санитарная авиация России получила восемь медицинских вертолетов

Машины оснащены современным оборудованием, в том числе системами жизнеобеспечения для транспортировки новорожденных
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Санавиации передали первую партию новых медицинских вертолетов. Фото: Сергей Карпухин ТАСССанавиации передали первую партию новых медицинских вертолетов. Фото: Сергей Карпухин ТАСС
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Национальная служба санитарной авиации получила первую партию медицинских вертолетов. Торжественная церемония передачи машин состоялась в пятницу, 8 февраля.

Всего было представлено восемь вертолетов - четыре "Ансата" и столько же Ми-8АМТ. Производителем выступило АО "Вертолеты России", которое входит в "Ростех".

"Машины полностью оснащены современным оборудованием для диагностики и оказанию медицинской помощи во время полета, в том числе специальным модулем с системой жизнеобеспечения для транспортировки новорожденных", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Уже сейчас известно, что данные вертолеты будут выполнять санитарные задания в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Амурской, Тверской, Новгородской, Новосибирской, Магаданской, Свердловской областях и Хабаровском крае. Таким образом Минпромторг совместно с Минздравом попытался решить две довольно важные задачи - обеспечить экстренную эвакуацию пострадавших и стимулировать развитие авиационной отрасли, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что за прошлый год служба санавиации транспортировала около 4 тысяч пациентов только на территории Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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