Более 40 человек эвакуированы после взрыва газа в жилом доме в Казахстане

СЕГОДНЯ 19:46 2019-02-08T20:06:12+03:00

К настоящему моменту известно об одном пострадавшем при частичном обрушении здания

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Более 40 человек эвакуированы из многоэтажного жилого дома в казахстанском Петропавловске, где ранее в пятницу, 8 февраля, произошел взрыв газа. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета страны по чрезвычайным ситуациям.

"Силами пожарных подразделений эвакуировано 42 человека, из них 6 детей. Также в больницу госпитализирован один ребенок", - заявили в ведомстве.

Известно, что хлопок прозвучал в одной из квартир пятиэтажного дома. В результате произошло частичное обрушение межкомнатных стен. Также на стенах соседних помещений образовались трещины.

Причина случившегося пока неизвестна. На месте инцидента работают 23 спасателя и 5 единиц техники, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней обрушилось также жилое здание в Стамбуле. В результате ЧП погибли 12 человек, еще 13 жителей дома получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU