2019-02-08T21:09:33+03:00
Политика

Путин наградил Грефа орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Глава Сбербанка удостоился почетного знака отличия за влад в развитие банковской системы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель правления Сбербанка Герман ГрефПредседатель правления Сбербанка Герман ГрефФото: Тимур ХАНОВ
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Президент России Владимир Путин наградил председателя правления Сбербанка Германа Грефа орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Соответствующий указ был подписан самим главой государства.

"За значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" Грефа Германа Оскаровича", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Примечательно, что именно в эту пятницу, 8 февраля, главе Сбербанка исполнилось 55 лет.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее он дал в целом благоприятный прогноз по снижению ипотечных ставок к концу 2019 года. По мнению экономиста, именно к таким изменениям может привести стабилизация инфляции во второй половине года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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