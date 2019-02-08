Путин наградил Грефа орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
Президент России Владимир Путин наградил председателя правления Сбербанка Германа Грефа орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Соответствующий указ был подписан самим главой государства.
"За значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" Грефа Германа Оскаровича", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Примечательно, что именно в эту пятницу, 8 февраля, главе Сбербанка исполнилось 55 лет.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее он дал в целом благоприятный прогноз по снижению ипотечных ставок к концу 2019 года. По мнению экономиста, именно к таким изменениям может привести стабилизация инфляции во второй половине года.
ИСТОЧНИК KP.RU