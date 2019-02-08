Националисты забросали генконсульство РФ в Харькове яйцами и зеленкой

СЕГОДНЯ 21:40 2019-02-08T21:40:39+03:00

У здания генконсульства собралось около сотни человек Фото: скриншот с видео

Таким образом радикалы пытались сорвать встречу дипломатов с "пророссийскими организациями", которая на деле и не планировалась [видео]

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Около сотни украинских националистов собрались у здания генерального консульства России в Харькове, чтобы забросать его яйцами и зеленкой.

На кадрах с места инцидента видно, что в акции приняли участие не только радикалы с символикой "Национальной дружины"* и "Правого сектора"*, но также пожилые люди и даже дети. Все они выступали против того, чтобы "Россия проводила свою антиукраинскую деятельность".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/690864" frameborder="0"></iframe> Националисты забросали яйцами и зеленкой генконсульство России в Харькове.

Лидер харьковского штаба партии "Национальный корпус"* Константин Немичев пояснил, что, согласно его информации, в эту пятницу, 8 февраля, в консульстве должна была состояться встреча дипломатов с местными "пророссийскими организациями". Однако, по словам консул-советника Игоря Демьяненко, ничего подобного даже не планировалось, передает телеканал UA:Харьков.

Стоит отметить, что общественные волнения в эту пятницу наблюдались также во Львове. Сайт kp.ru писал о том, что ветераны так называемой АТО перекрыли шоумену Владимиру Зеленскому путь к местному Дворцу Культуры и начали его публично оскорблять. Дело чуть было не дошло до драки.

* - запрещенные в России экстремистские организации.

ИСТОЧНИК KP.RU