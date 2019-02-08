Националисты забросали генконсульство РФ в Харькове яйцами и зеленкой
Около сотни украинских националистов собрались у здания генерального консульства России в Харькове, чтобы забросать его яйцами и зеленкой.
На кадрах с места инцидента видно, что в акции приняли участие не только радикалы с символикой "Национальной дружины"* и "Правого сектора"*, но также пожилые люди и даже дети. Все они выступали против того, чтобы "Россия проводила свою антиукраинскую деятельность".
Националисты забросали яйцами и зеленкой генконсульство России в Харькове.
Лидер харьковского штаба партии "Национальный корпус"* Константин Немичев пояснил, что, согласно его информации, в эту пятницу, 8 февраля, в консульстве должна была состояться встреча дипломатов с местными "пророссийскими организациями". Однако, по словам консул-советника Игоря Демьяненко, ничего подобного даже не планировалось, передает телеканал UA:Харьков.
Стоит отметить, что общественные волнения в эту пятницу наблюдались также во Львове. Сайт kp.ru писал о том, что ветераны так называемой АТО перекрыли шоумену Владимиру Зеленскому путь к местному Дворцу Культуры и начали его публично оскорблять. Дело чуть было не дошло до драки.
* - запрещенные в России экстремистские организации.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»