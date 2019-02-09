Василий Небензя объяснил перепалки в ООН

СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-09T09:43:26+03:00

Политик подчеркнул, что конфликты происходят не на основании личных отношений между постпредами

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Постоянный представитель РФ при ООН заявил, что эмоциональные разговоры между постпредами в Организации обединенной нации происходят из-за разного подхода государств к обсуждаемым проблемам. При этом он подчеркнул, что конфликты не относятся к личным отношениям самих глав миссий.

- Наши столкновения и перепалки происходят не на основании наших личных взаимоотношений, как раз личные взаимоотношения у нас хорошие, человеческие, взаимоуважительные, - подчеркнул Небензя.

Он добавил, что, противостояния возникают, когда стороны подходят к согласованию тех вопросов, где позиции кардинально отличаются, сообщает "РИА-Новости".

- В процессе этих баталий, конечно, иногда высекаются искры, так как иногда подходы бывают диаметральными, по-разному смотрим на ситуацию и оцениваем её, - подчеркнул Небензя.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Небензя призвал отменить решение о формировании армии в Косово. Постпред РФ указал, что такой шаг нарушает резолюцию 1244 Совбеза ООН от 10 июня 1999 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/654345" frameborder="0"></iframe> Постпред Российской Федерации Василий Небензя процитировал строки из "Медного всадника".

ИСТОЧНИК KP.RU