Василий Небензя объяснил перепалки в ООН
Постоянный представитель РФ при ООН заявил, что эмоциональные разговоры между постпредами в Организации обединенной нации происходят из-за разного подхода государств к обсуждаемым проблемам. При этом он подчеркнул, что конфликты не относятся к личным отношениям самих глав миссий.
- Наши столкновения и перепалки происходят не на основании наших личных взаимоотношений, как раз личные взаимоотношения у нас хорошие, человеческие, взаимоуважительные, - подчеркнул Небензя.
Он добавил, что, противостояния возникают, когда стороны подходят к согласованию тех вопросов, где позиции кардинально отличаются, сообщает "РИА-Новости".
- В процессе этих баталий, конечно, иногда высекаются искры, так как иногда подходы бывают диаметральными, по-разному смотрим на ситуацию и оцениваем её, - подчеркнул Небензя.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Небензя призвал отменить решение о формировании армии в Косово. Постпред РФ указал, что такой шаг нарушает резолюцию 1244 Совбеза ООН от 10 июня 1999 года.
Постпред Российской Федерации Василий Небензя процитировал строки из "Медного всадника".
ИСТОЧНИК KP.RU