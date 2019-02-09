В Швеции заявили, что создали "истребителя-убийцу" российских Су

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-09T10:09:30+03:00

При этом разработчики обошлись без дорогостоящей стелс-технологии, снижающей заметность боевого самолета

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Матс Хельгессон, командующий ВВС Швеции, заявил, что шведский истребитель Saab Gripen E может победить российские самолеты серии СУ.

При этом он отметил, что разработчики обошлись без дорогостоящей стелс-технологии, снижающей заметность боевого самолета.

- Gripen, особенно E-модель, предназначен для уничтожения самолетов Су. У нас здесь черный пояс, - заявил Хельгессон.

Издание Bussines Insider отметило, что российские истребители серии СУ получили статус за свою способность превосходить маневры американских истребителей в воздушных боях и выполнять опасные и агрессивные трюки в воздухе. Однако, по словам журнала, шведскому истребителю удалось "разгадать секрет" российских СУ.

Шведский Gripen, по словам издания, не самый дальний, самый быстрый или самый дешевый самолет. Но у него есть исключительная особенность, что делает его «кошмаром» для российских истребителей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над акваторией Балтийского моря.

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над акваторией Балтийского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU