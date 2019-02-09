СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-09T10:41:31+03:00

"Нужно было выживать, зарплаты практически не было": Мария Захарова рассказала о начале карьеры в 90-х Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам политика, она помогала знакомым из туристических агентств сопровождать иностранных партнеров из Китая

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о начале карьеры и о том, как подрабатывала сопровождением иностранных гостей по Москве.

Как отметила политик, в 90-х годах из-за низкой зарплаты многие ее знакомые подрабатывали в качестве переводчиков или преподавателей.

- И просто нужно было выживать, потому что практически зарплаты не было. Ее хватало на то, чтобы купить проездной единый и на несколько обедов в столовой, а все остальное - приходилось как-то выживать, - поделилась Захарова.

К слову, у Захаровой не было лицензии экскурсовода, поэтому однажды прогулка с китайским монахом закончилась встречей с полицейским, сообщает телеканал "360".

- Я помню, к нам подошел представитель, тогда еще была милиция, и сказал — вы знаете, предъявите, пожалуйста, вашу экскурсионную лицензию. Я сказала — я не экскурсовод, я просто показываю гостю Москву и перевожу, - прокомментировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Мария Захарова, отметила, что украинский закон о наблюдателях - шаг на пути к "истиной демократии". Представитель МИД обратила внимание на тот факт, что, запретив участие российских наблюдателей, парламент Украины не обратил внимание на призывы со стороны Брюсселя и США.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689313" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о кризисе в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU