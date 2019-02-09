"Часть экипажа останется на орбите, другие высадятся на поверхность Луны": эксперт прокомментировал предстоящую космическую экспедицию

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-09T11:43:04+03:00

Ранее стало известно, что в 2031 году российские космонавты высадятся на лунную поверхность

Изменить размер текста: A A

Сотрудник МГУ имени Ломоносова, заведеющий отделом исследований Луны и планет, Владислав Шевченко, прокомментировал Радио "КП" информацию о российской экспедиции на Луну в 2031 году. Эксперт подчеркнул, что экипаж корабля предположительно будет состоять из шести человек. На данный момент макет космического корабля "Енисей" находится в разработке.

- Около двух лет назад на авиасалоне в Жуковском был представлен макет корабля "Енисей", который отправится в 2031 году на Луну. Предположительно, экипаж будет состоять из шести человек: часть из них останется на орбите, а часть спустятся на поверхность Луны, - подчеркнул Шевченко, которого цитирует KP.RU.

Эксперт также подчеркнул, что "Енисей" - сугубо российский проект. Ранее было известно, что "Роскосмос" и "НАСА" должны заключить договор о сотрудничестве. Однако на данный момент неизвестно, подписан будет ли подписан этот документ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российские космонавты отправятся в экспедицию на Луну в 2031 году. По словам представителей "Роскосмоса", экипаж должен будет "выполнить работы по задачам РАН".

"Роскосмос" показал концепт российского сверхскоростного вертолета.Опубликовано видео к 100-летию Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н.Е. Жуковского

ИСТОЧНИК KP.RU