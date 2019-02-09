Владимир Путин принял приглашение посетить с визитом Италию

СЕГОДНЯ 11:27 2019-02-09T11:41:58+03:00

Глава РФ прибудет в Рим в первой половине 2019 года

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Российский посол в Риме Сергей Разов сообщил, что Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Италии Джузеппе Конте посетить страну.

- Соответствующее приглашение итальянского руководства получено и с удовлетворением принято. Конкретные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам, и о них будет объявлено в установленном порядке, - заявил Разов.

В Италии заявили, что встреча может состояться в первой половине 2019 года, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце октября прошлого года стало известно о том, что Премьер Италии пригласил Путина в гости. Ранее в Москве состоялась встреча председателя Совета министров Итальянской Республики с президентом РФ. Во время переговоров политики обменялись мнениями по актуальным вопросам развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

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ИСТОЧНИК KP.RU