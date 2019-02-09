Васнецова: Было обидно промахиваться во время эстафеты в Кэнморе

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-09T11:30:12+03:00

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Женская сборная России по биатлону заняла лишь десятое место на этапе Кубка мира в канадском городке Кэнмор. Победили немки, которые едва не обошли нас на круг на одном из последних отрезков дистанции. Если бы это произошло - россиянок бы сняли с гонки. А так - наши лишь десятые в итоговой гонке. Валерия Васнецова, одна из нашей эстафетной четверки, поделилась своим мнением по поводу произошедшего:

- Люди же стреляют в любую погоду. Зачем каждый раз искать отговорки? Сегодня ветер и поэтому не получилось, завтра холодно и снова не вышло. Это биатлон. Здесь не приходится ждать идеальных условий. Все в равных условиях, - говорит Валерия в интервью "Матч ТВ".

При этом, она отметила погодные условия в Канаде:

- Сегодня было холоднее, чем вчера, но раз гонку не отменили, нужно было выходить и бежать. После неудачной стрельбы никаких определенных мыслей не было, хотя конечно обидно. Когда бежишь личную гонку — это только твой результат и так не переживаешь, а здесь ответственность гораздо больше и неприятно вдвойне.

И впереди теперь у биатлонистов - спринтерская гонка. Которая появилась в программе вместо стартов. И по ней пока что четких планов у биатлонистки не имеется:

- Стоит ли бежать спринт? Будем советоваться с тренерами. Там будет видно.

Напомним, что теперь на следующей неделе биатлонисты отправятся в США - в столице Олимпиады 2002 года Солт-Лейк-Сити пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона 2018/2019. После чего - все спортсмены приступят к финалу подготовки к ЧМ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU