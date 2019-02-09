2019-02-09T11:30:12+03:00
Спорт

Васнецова: Было обидно промахиваться во время эстафеты в Кэнморе

Российская биатлонистка подвела итоги неудачной гонки для нашей сборной на этапе в Канаде
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Валерия Васнецова.Валерия Васнецова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Женская сборная России по биатлону заняла лишь десятое место на этапе Кубка мира в канадском городке Кэнмор. Победили немки, которые едва не обошли нас на круг на одном из последних отрезков дистанции. Если бы это произошло - россиянок бы сняли с гонки. А так - наши лишь десятые в итоговой гонке. Валерия Васнецова, одна из нашей эстафетной четверки, поделилась своим мнением по поводу произошедшего:

- Люди же стреляют в любую погоду. Зачем каждый раз искать отговорки? Сегодня ветер и поэтому не получилось, завтра холодно и снова не вышло. Это биатлон. Здесь не приходится ждать идеальных условий. Все в равных условиях, - говорит Валерия в интервью "Матч ТВ".

При этом, она отметила погодные условия в Канаде:

- Сегодня было холоднее, чем вчера, но раз гонку не отменили, нужно было выходить и бежать. После неудачной стрельбы никаких определенных мыслей не было, хотя конечно обидно. Когда бежишь личную гонку — это только твой результат и так не переживаешь, а здесь ответственность гораздо больше и неприятно вдвойне.

И впереди теперь у биатлонистов - спринтерская гонка. Которая появилась в программе вместо стартов. И по ней пока что четких планов у биатлонистки не имеется:

- Стоит ли бежать спринт? Будем советоваться с тренерами. Там будет видно.

Напомним, что теперь на следующей неделе биатлонисты отправятся в США - в столице Олимпиады 2002 года Солт-Лейк-Сити пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона 2018/2019. После чего - все спортсмены приступят к финалу подготовки к ЧМ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин принял приглашение посетить с визитом Италию
"Часть экипажа останется на орбите, другие высадятся на поверхность Луны": эксперт прокомментировал предстоящую космическую экспедицию
"Нужно было выживать, зарплаты практически не было": Мария Захарова рассказала о начале карьеры в 90-х
В Швеции заявили, что создали "истребителя-убийцу" российских Су
Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения
Василий Небензя объяснил перепалки в ООН
ОБСЕ призвала Киев пересмотреть решение о российских наблюдателях на выборах президента Украины
Председатель ОБСЕ отметил, что профессионализм наблюдения БДИПЧ на выборах Украины играет важную роль
Личный врач Дональда Трампа рассказал о здоровье главы Америки
На Украине депутат Рады облил кандидата в президенты водой
Сборная Германии выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде
Российские космонавты отправятся в экспедицию на Луну в 2031 году
Во время выступления Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки
У курильского острова Кунашир зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7