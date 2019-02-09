Специалисты назвали самый популярный месяц для путешествий в одиночестве
Самым популярным месяцем у россиян для путешествий в одиночестве стал февраль. Также наиболее часто наши соотечественники предпочитают отправляться в поездку без друзей в ноябре и декабре.
Аналитики сервиса Туту. ру изучили данные по проданным авиабилетам за последние три года и определили месяц, когда российские пассажиры чаще всего летают поодиночке, а семьями или компаниями.
В 2016 году "одиноким" месяцем также стал февраль, а в 2017 - ноябрь.
Большая часть "одиночек"-путешественников выбирают "суровые" российские города (Иркутская область, Якутия, Красноярский край) и города стран ближнего зарубежья.
Год назад Туту.ру проводил опрос клиентов, чтобы выяснить, в какой компании они чаще всего путешествуют. В опросе приняло участие 3 тысячи человек. Выяснилось, что 18% респондентов предпочитают поездки в одиночестве. Еще 14% оказались приверженцами отдыха с друзьями, а 50% туристов заявили, что путешествуют с семьей или партнером.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Москва возглавила рейтинг лучших мест для путешествий на Масленицу. В топ-5 попало и Подмосковье.
ИСТОЧНИК KP.RU