Специалисты назвали самый популярный месяц для путешествий в одиночестве

СЕГОДНЯ 12:39 2019-02-09T12:39:54+03:00

За основу исследования были взяты данные по проданным авиабилетам за последние три года

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Самым популярным месяцем у россиян для путешествий в одиночестве стал февраль. Также наиболее часто наши соотечественники предпочитают отправляться в поездку без друзей в ноябре и декабре.

Аналитики сервиса Туту. ру изучили данные по проданным авиабилетам за последние три года и определили месяц, когда российские пассажиры чаще всего летают поодиночке, а семьями или компаниями.

В 2016 году "одиноким" месяцем также стал февраль, а в 2017 - ноябрь.

Большая часть "одиночек"-путешественников выбирают "суровые" российские города (Иркутская область, Якутия, Красноярский край) и города стран ближнего зарубежья.

Год назад Туту.ру проводил опрос клиентов, чтобы выяснить, в какой компании они чаще всего путешествуют. В опросе приняло участие 3 тысячи человек. Выяснилось, что 18% респондентов предпочитают поездки в одиночестве. Еще 14% оказались приверженцами отдыха с друзьями, а 50% туристов заявили, что путешествуют с семьей или партнером.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Москва возглавила рейтинг лучших мест для путешествий на Масленицу. В топ-5 попало и Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU