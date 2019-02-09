2019-02-09T13:18:07+03:00
В мире

США усилили авиаудары по Афганистану до самого высокого уровня с 2014 года

Такая стратегия может дать американцам рычаги воздействия на мирные переговоры с талибами*
Елена Гильманова
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США усилили авиаудары по Афганистану до самого высокого уровня с 2014 годаСША усилили авиаудары по Афганистану до самого высокого уровня с 2014 годаФото: REUTERS
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Пентагон усилил авиаудары и нарастил количество специальных рейдов в Афганистане до самого высокого уровня с 2014 года. Чиновники Министерства обороны описали это как хорошо скоординированную серию нападений на лидеров талибов* и боевиков.

Как пишет американская газета New York Times, усиленные авиаудары, серия которых начался осенью, нацелены на то, чтобы дать американским переговорщикам рычаги воздействия на мирные переговоры с талибами* после того, как президент Трамп сказал, что начнет вывод войск и свернет почти 18-летнюю войну.

Два высокопоставленных афганских чиновников, сообщили изданию что во время переговоров талибы* жаловались на бурный поток авиаударов.

По данным газеты, военная стратегия генерала Остином Миллером, нынешнего командующего миссией в Афганистане, похожа на прошлые попытки обескровить боевиков. Однако сейчас это больше связано с конкретными амбициями повлиять на прямые переговоры с талибами*. В прошлом году США задействовали в Афганистане более чем 7000 бомб, ракет и других боеприпасов. В 2014 году их было около 2,365. Только с сентября Соединенные Штаты нанесли около 2100 авиа-и артиллерийских ударов.

В пятницу, 8 февраля, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, выступил в вашингтонском Институте мира Соединенные Штаты с заявлением о намерении заключить с талибаном* мирное соглашение до выборов президента Афганистана, запланированных на 20 июля. Об этом.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп собирается вернуть домой из Афганистана около семи тысяч американских солдат. Позже в Белом доме опровергли эту информацию, заявив, что президент такой приказ пока не отдавал.

*«Талибан» – радикальная экстремистская организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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