2019-02-09T13:30:19+03:00
Политика

"Подобная провокация Порошенко связана с предвыборной кампанией": В Крыму прокомментировали военные учения Украины

Виктория ИВАШЕЧКИНА
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На днях министерство обороны Крыма анонсировало проведение военных учений на границе с с Крымом, на полигоне Ягорлык.

Ситуацию вокруг учений прокомментировал депутат Госсовета РК Юрий Гемпель. Он отметил, что жителям Крыма бояться нечего и провокация со стороны Петра Порошенко связана с предвыборной кампанией.

- Я убежден в том, что жителям Крыма бояться нечего. Потому, что Вооруженные силы Российской Федерации в состоянии обеспечить полную безопасность граждан. Я думаю, что это все идет в контексте предвыборной компании Петра Порошенко - заявил Гемпель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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