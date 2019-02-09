"Подобная провокация Порошенко связана с предвыборной кампанией": В Крыму прокомментировали военные учения Украины
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На днях министерство обороны Крыма анонсировало проведение военных учений на границе с с Крымом, на полигоне Ягорлык.
Ситуацию вокруг учений прокомментировал депутат Госсовета РК Юрий Гемпель. Он отметил, что жителям Крыма бояться нечего и провокация со стороны Петра Порошенко связана с предвыборной кампанией.
- Я убежден в том, что жителям Крыма бояться нечего. Потому, что Вооруженные силы Российской Федерации в состоянии обеспечить полную безопасность граждан. Я думаю, что это все идет в контексте предвыборной компании Петра Порошенко - заявил Гемпель.
ИСТОЧНИК KP.RU