МИД: санкции США являются инструментов нечистоплотным методом борьбы

СЕГОДНЯ 13:51 2019-02-09T13:51:14+03:00

По словам замглавы ведомства Вашингтон использует ограничения, чтобы подвинуть на рынке как Россию, так и Европу

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Санкции США недобросовестный метод конкуренции, который Вашингтон использует, чтобы подвинуть на рынке как Россию, так и Европу. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Это один из инструментов недобросовестной, а говоря грубее, нечестной, конкуренции, которую американцы используют, чтобы подвинуть на рынках не только нас, но и европейских партнеров», - сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Панкин охарактеризовал конкуренцию между странами или группами стран как «нормальное» дело, однако в случае США речь идет о «нечистоплотных» методах.

По словам замминистра, иногда санкции Вашингтона иногда являются «наказанием» за что-то, а иногда используется как метод принуждения к определенным действиям. Панкин считает, что Соединенные Штаты также могут преследовать цель «создания атмосферы токсичности, неопределенности, рискованности вокруг России».

Напомним, как писал сайт “КП”, в конце августа США ввели антироссийские санкции из-за "дела Скрипалей". Ограничения коснулись поставок в РФ продукции двойного назначения.

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ИСТОЧНИК KP.RU