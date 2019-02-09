СЕГОДНЯ 13:49 2019-02-09T13:49:05+03:00

"Россияне нам не братья": в сети появилось видео перепалки Зеленского с ветеранами АТО во Львове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кандидат в президенты Украины чуть было не подрался с активистами, назвавшими его клоуном [видео]

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В интернете появилось видео, на кадрах которого кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, чуть не устроил драку с ветеранами АТО.

Дело в том, что в пятницу, 8 февраля, у входа во львовский Дворец культуры, где должен был состояться концерт артиста, произошел неприятный инцидент. Когда Зеленский подошел к зданию, там его ждала разгневанная толпа протестующих. Среди них были и ветераны вооруженного конфликта на юго-востоке Украины (так называемой АТО).

Многие держали в руках плакаты с оскорбительными надписями в адрес шоумена. Кто-то из толпы выкрикнул, что Зеленский является клоуном и проплаченным олигархом.

Толпа гудела и не давала актеру пройти ко входу ДК. Ситуация накалилась до предела, когда кто-то из разгневанной толпы спросил у Зеленского, являются ли русские братьям Украине. На этот вопрос шоумен так и не ответил, скрывшись в здании ДК.

В сети появилось скандальное видео с участием актера и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

К слову, согласно данным последних опросов, у Зеленского больше всего шансов занять пост главы государства. В настоящий момент за него готовы проголосовать 19% украинцев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе этого года шоумен Зеленский стал кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа». Ранее актер заявлял о намерение проводить свою предвыборную кампанию "в реальном времени".

ИСТОЧНИК KP.RU