2019-02-09T14:08:22+03:00
Общество

На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Редкие животные пронимают в жилые помещения и нападают на людей
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Отогнать от людей краснокнижных животных не помогают даже светошумовые сигналы.Отогнать от людей краснокнижных животных не помогают даже светошумовые сигналы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Из-за массового нашествия белых медведей на архипелаге Новая Земля введен режим чрезвычайной ситуации. Отогнать от мест скопления людей краснокнижных животных не помогают даже светошумовые сигналы.

Для защиты населения принимаются все возможные меры: построены дополнительные ограждения рядом с детскими садами и школами, организована доставка детей до образовательных учреждений и работников до мест их работы.

"Они нападают на людей, проникают в жилые и служебные помещения. На территории поселка постоянно находятся от шести до десяти белых медведей. Люди напуганы, боятся выходить из дома, отпускать на учебу детей." - отмечает заместитель главы администрации Новой Земли Александр Минаев. По его словам, пока что режим ЧС вводится без ограничения по времени.

Сейчас на архипелаг собирают оперативную группу, которой предстоит оценить обстановку и помочь местным службам отгородить редких животных от людей, специалисты уверены, что это удастся сделать без применения оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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